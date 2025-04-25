Бабич: никогда не проигрывал «Партизану» и теперь хочу продлить эту серию с ЦСКА

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России с ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск. Ранее футболист защищал цвета «Црвены Звезды».

— У тебя успешная статистика в дерби, верно?

— Я никогда не проигрывал «Партизану». И теперь очень хочу продлить успешную серию с ЦСКА. Победа в первом круге на поле соперника подарила нам прекрасные эмоции.

Символично, что Деян Станкович тренировал «Звезду», а Марко Николич — «Партизан», и тоже довольно успешно. ЦСКА — очень серьёзный противник, преследует нас в таблице, но мы готовы. В дерби возможно всякое, в том числе эмоции порой зашкаливают. Но это нормально. Главное — добиться результата, — приводит слова Бабича пресс‑служба «Спартака».