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Бабич: никогда не проигрывал «Партизану» и теперь хочу продлить эту серию с ЦСКА

Бабич: никогда не проигрывал «Партизану» и теперь хочу продлить эту серию с ЦСКА
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Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России с ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск. Ранее футболист защищал цвета «Црвены Звезды».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— У тебя успешная статистика в дерби, верно?
— Я никогда не проигрывал «Партизану». И теперь очень хочу продлить успешную серию с ЦСКА. Победа в первом круге на поле соперника подарила нам прекрасные эмоции.

Символично, что Деян Станкович тренировал «Звезду», а Марко Николич — «Партизан», и тоже довольно успешно. ЦСКА — очень серьёзный противник, преследует нас в таблице, но мы готовы. В дерби возможно всякое, в том числе эмоции порой зашкаливают. Но это нормально. Главное — добиться результата, — приводит слова Бабича пресс‑служба «Спартака».

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