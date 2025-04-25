Защитник «Динамо» Мх Кагермазов выбыл до конца сезона из-за травмы
Поделиться
Правый защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов выбыл до конца текущего сезона из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Оренбургом» (1:2) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» Мх.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28' 1:1 Гюрлюк – 59' 2:1 Ревазов – 81'
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'
В нынешнем сезоне Кагермазов провёл за махачкалинцев 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 800 тыс.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2025
-
20:00
-
19:57
-
19:47
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:31
-
19:23
-
19:22
-
19:19
-
19:16
-
19:05
-
19:05
-
19:04
-
18:50
-
18:48
-
18:47
-
18:35
-
18:20
-
18:19
-
18:16
-
18:12
-
18:01
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:33
-
17:25
-
17:21
-
17:12
-
17:04
-
17:00
-
16:49
-
16:43
-
16:40