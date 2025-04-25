Защитник «Динамо» Мх Кагермазов выбыл до конца сезона из-за травмы

Правый защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов выбыл до конца текущего сезона из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Оренбургом» (1:2) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» Мх.

В нынешнем сезоне Кагермазов провёл за махачкалинцев 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 800 тыс.