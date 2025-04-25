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Защитник «Динамо» Мх Кагермазов выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «Динамо» Мх Кагермазов выбыл до конца сезона из-за травмы
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Правый защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов выбыл до конца текущего сезона из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Оренбургом» (1:2) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» Мх.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28'     1:1 Гюрлюк – 59'     2:1 Ревазов – 81'    
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'

В нынешнем сезоне Кагермазов провёл за махачкалинцев 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 800 тыс.

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