«Быть судьёй трудно». Араухо высказался о конфронтации «Реала» с арбитрами

Защитнику «Барселоны» Рональду Араухо задали вопрос о его отношении к критике телевидением мадридского «Реала» судей, назначенных на финальный матч Кубка Испании. Напомним, ранее Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа и Гонсалес Фуэртес оценили негативно деятельность ТВ «сливочных». Сообщалось, что после такой реакции рефери «Реал» попросил Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) отстранить их от работы на финале турнира.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я не знаю, что произошло между «Реалом» и рефери. Мы не говорили об этом [в «Барселоне»]. Быть судьёй трудно, и эту работу нужно уважать», — сказал Араухо на пресс-конференции.

«Барселона» сыграет со «сливочными» в финале Кубка Испании в субботу, 26 апреля.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: