«Быть судьёй трудно». Араухо высказался о конфронтации «Реала» с арбитрами
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Защитнику «Барселоны» Рональду Араухо задали вопрос о его отношении к критике телевидением мадридского «Реала» судей, назначенных на финальный матч Кубка Испании. Напомним, ранее Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа и Гонсалес Фуэртес оценили негативно деятельность ТВ «сливочных». Сообщалось, что после такой реакции рефери «Реал» попросил Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) отстранить их от работы на финале турнира.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Я не знаю, что произошло между «Реалом» и рефери. Мы не говорили об этом [в «Барселоне»]. Быть судьёй трудно, и эту работу нужно уважать», — сказал Араухо на пресс-конференции.
«Барселона» сыграет со «сливочными» в финале Кубка Испании в субботу, 26 апреля.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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