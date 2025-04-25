«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: Мозес открыл счёт на шестой минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Игра идёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков (Азов). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

На шестой минуте нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан открыл счёт, получил голевую передачу от форварда Джона Кордобы — 1:0.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков после 25 встреч. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.