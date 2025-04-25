Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» отказался посещать пресс-конференцию перед матчем с «Барселоной» — Marca

«Реал» отказался посещать пресс-конференцию перед матчем с «Барселоной» — Marca
Комментарии

Мадридский «Реал» принял решение не посещать пресс-конференцию в преддверии финального матча Кубка Испании с «Барселоной», который состоится в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает Marca.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, «Королевский клуб» также отказался провести официальную предматчевую фотосессию и тренировку.

Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой отстранить судей, назначенных на финальный матч с «Барселоной», которые высказались негативно в отношении клубного телевидения «Реала» после того, как оно подвергло критике их работу.

Материалы по теме
Стала известна реакция Федерации футбола Испании на просьбу «Реала» отстранить судей

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android