«Реал» отказался посещать пресс-конференцию перед матчем с «Барселоной» — Marca

Мадридский «Реал» принял решение не посещать пресс-конференцию в преддверии финального матча Кубка Испании с «Барселоной», который состоится в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает Marca.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

По информации источника, «Королевский клуб» также отказался провести официальную предматчевую фотосессию и тренировку.

Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой отстранить судей, назначенных на финальный матч с «Барселоной», которые высказались негативно в отношении клубного телевидения «Реала» после того, как оно подвергло критике их работу.

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