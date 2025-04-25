«Реал» отказался посещать пресс-конференцию перед матчем с «Барселоной» — Marca
Поделиться
Мадридский «Реал» принял решение не посещать пресс-конференцию в преддверии финального матча Кубка Испании с «Барселоной», который состоится в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает Marca.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, «Королевский клуб» также отказался провести официальную предматчевую фотосессию и тренировку.
Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой отстранить судей, назначенных на финальный матч с «Барселоной», которые высказались негативно в отношении клубного телевидения «Реала» после того, как оно подвергло критике их работу.
Материалы по теме
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
Комментарии
- 25 апреля 2025
-
20:00
-
19:57
-
19:47
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:31
-
19:23
-
19:22
-
19:19
-
19:16
-
19:05
-
19:05
-
19:04
-
18:50
-
18:48
-
18:47
-
18:35
-
18:20
-
18:19
-
18:16
-
18:12
-
18:01
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:33
-
17:25
-
17:21
-
17:12
-
17:04
-
17:00
-
16:49
-
16:43
-
16:40