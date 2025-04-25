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В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к капитану «Фламенго» Жерсону

В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к капитану «Фламенго» Жерсону
Жерсон
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном трансфере в клуб капитана и полузащитника «Фламенго» и национальной команды Бразилии Жерсона. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые провели переговоры с хавбеком, который дал предварительное согласие на переход с зарплатой в € 8 млн в год.

«Сейчас не время для переговоров», — приводит слова Медведева Metaratings.

В сезоне-2025 Жерсон провёл за «Фламенго» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 25 млн.

После 25 сыгранных встреч «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сразятся с московским «Динамо».

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