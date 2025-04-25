«Реал» рассматривает вариант с бойкотом матча с «Барселоной» — El Mundo

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с бойкотом финального матча Кубка Испании с «Барселоной», который состоится в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает El Mundo.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сливочные» отказались от посещения пресс-конференции в преддверии игры с сине-гранатовыми, а также от участия в фотосессии и ужине. Кроме того, «Реал» не будет проводить предматчевую тренировку.

СМИ сообщают, что таким образом «Королевский клуб» выражает протест в отношении судей, назначенных на финальную игру Кубка Испании. Ранее «сливочные» обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой отстранить арбитров, которые высказались негативно в отношении клубного телевидения «Реала» после того, как оно подвергло критике их работу. Подчёркивалось, что RFEF отказал испанскому гранду в этой просьбе.

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