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Георгий Джикия рассказал об атмосфере в «Химках» перед матчем с «Акроном»

Георгий Джикия рассказал об атмосфере в «Химках» перед матчем с «Акроном»
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Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался об атмосфере в подмосковной команде, а также поделился мнением о тольяттинском «Акроне» в преддверии очной встречи в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится 27 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эта неделя получилась достаточно хорошей в плане эмоций и подготовки к следующему сопернику — принципиальному для нас как по турнирной таблице, так и просто как конкурент. Поэтому хорошее настроение, работаем.

«Акрон» — достаточно крепкая команда со своими плюсами. Они находятся в середине турнирной таблицы, но, учитывая матч в первом круге, я считаю их нашими конкурентами», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, футболисты «Химок» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам и в знак протеста против отставки Артиги. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что бойкот прекратился после его встречи с игроками, а также сообщил, что в клубе введено внешнее управление.

После 25 сыгранных встреч «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

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