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«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: Батчи вывел гостей вперёд на 45+1-й минуте

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: Батчи вывел гостей вперёд на 45+1-й минуте
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В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Игра идёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков (Азов). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:1 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

На шестой минуте нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан открыл счёт, получил голевую передачу от форварда Джона Кордобы. Ответный мяч «Динамо» на 25-й минуте забил нападающий Мохаммад Хоссейннежад. На 45+1-й минуте форвард Жоау Батчи вывел гостей вперёд — 2:1.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков после 25 встреч. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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