Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нико Уильямс назвал имена своих любимых футболистов из Серии А

Нико Уильямс назвал имена своих любимых футболистов из Серии А
Комментарии

Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс назвал имена своих любимых футболистов, выступающих в итальянской Серии А.

«Мне очень нравятся Паоло Дибала и Маркус Тюрам, Рафаэл Леау тоже очень силён. Италия — особенная страна, люди здесь очень хорошо ко мне относятся. Несмотря на поражение на чемпионате Европы, ко мне относились с большой любовью», — приводит слова Уильямса Milan News.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Стало известно, почему «Барселона» отказалась от идеи трансфера Нико Уильямса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android