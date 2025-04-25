Нико Уильямс назвал имена своих любимых футболистов из Серии А

Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс назвал имена своих любимых футболистов, выступающих в итальянской Серии А.

«Мне очень нравятся Паоло Дибала и Маркус Тюрам, Рафаэл Леау тоже очень силён. Италия — особенная страна, люди здесь очень хорошо ко мне относятся. Несмотря на поражение на чемпионате Европы, ко мне относились с большой любовью», — приводит слова Уильямса Milan News.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.