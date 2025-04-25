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Бабич: невозможно стать чемпионом, побеждая только «Зенит», ЦСКА, «Локо» и «Краснодар»

Бабич: невозможно стать чемпионом, побеждая только «Зенит», ЦСКА, «Локо» и «Краснодар»
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Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мыслями о потере клубом очков в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы.

— В этом сезоне в верхней части таблицы РПЛ плотная борьба. «Спартак» идёт по лучшему графику, чем год назад, но что мешает нам быть ещё выше?
— Мы теряем слишком много очков в матчах с командами поскромнее. Я не хочу проявлять к ним неуважение. В конце концов, эти соперники нас обыграли. Но мы просто обязаны были действовать против них лучше. «Ахмат», «Динамо» Махачкала, «Оренбург» ещё в 1-м туре… Невозможно стать чемпионом, если побеждать только во встречах с «Зенитом», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и «Краснодаром».

— В чём причина осечек, о которых ты говоришь?
— Я бы очень хотел это знать. Мы много об этом говорили. Но уже не один раз слишком легко пропускали первый мяч. А в последнее время даже не один, а два. Мы должны действовать в обороне компактнее, — приводит слова Бабича пресс‑служба «Спартака».

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков.

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