«Реал» готовит заявление с требованием извинений от судей — El Chiringuito

Юристы мадридского «Реала» готовят заявление, в котором потребуют извинений от судей. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, «сливочные» рассматривают возможность вернуться домой и не играть в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной», который состоится в субботу, 26 апреля.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Ранее клубное телевидение «Реала» подвергло критике работу Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного в качестве главного судьи на игру с сине-гранатовыми. Отвечая на вопрос об этом на предматчевой пресс-конференции, Бенгоэчеа не смог сдержать слёз. Арбитр на VAR Гонсалес Фуэртес заявил о серьёзных последствиях за видео от ТВ «Реала».

Сообщалось, что «сливочные» обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой отстранить арбитров за их высказывания на пресс-конференции, однако RFEF отказала испанскому гранду в этой просьбе. В качестве протеста «Реал» отказался посещать все официальные мероприятия, предшествующие встрече с «Барселоной», включая пресс-конференцию.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: