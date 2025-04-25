Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Гавром» из-за боли в приводящей мышце

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч с «Гавром» в 31-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 из-за повреждения. Игра состоится 26 апреля, начало — в 20:00 мск. Ранее главный тренер монегасков Ади Хюттер заявил, что Головин почувствовал боль в области приводящей мышцы бедра.

Вернувшись после травмы в марте, Головин только дважды выходил на замену в концовках встреч чемпионата Франции, а ещё в двух играх остался в запасе. Россиянин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году.

В нынешнем сезоне Головин провёл за «Монако» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 25 млн.

После 30 сыгранных встреч «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1.