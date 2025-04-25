«Реал» совсем с ума сошёл». Генич — возможном о бойкоте финала Кубка Испании с «Барсой»

Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на новость, что мадридский «Реал» рассматривает вариант с бойкотом финального матча Кубка Испании с «Барселоной», который состоится в субботу, 26 апреля. «Сливочные» выражают протест в отношении судей, назначенных на финальную игру турнира.

«Реал» совсем с ума сошёл. Так нельзя», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее «сливочные» обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой отстранить арбитров, которые высказались негативно в отношении клубного телевидения «Реала» после того, как оно подвергло критике их работу. Подчёркивалось, что RFEF отказал испанскому гранду в этой просьбе.

Также мадридцы отказались от посещения пресс-конференции в преддверии игры с сине-гранатовыми, а также от участия в фотосессии и ужине. Кроме того, «Реал» не будет проводить предматчевую тренировку.