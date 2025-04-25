«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: Сперцян увеличил преимущество гостей на 65-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Игра идёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков (Азов). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре – 3:1 в пользу гостей.

На шестой минуте нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан открыл счёт, получив голевую передачу от форварда Джона Кордобы. Ответный мяч «Динамо» на 25-й минуте забил нападающий Мохаммад Хоссейннежад. На 45-й минуте форвард Жоау Батчи вывел гостей вперёд. На 65-й минуте полузащитник Эдуард Сперцян увеличил преимущество «быков» — 3:1.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков после 25 встреч. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.