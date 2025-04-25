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Стало известно, какое наказание требует «Реал» для судей, раскритиковавших ТВ «сливочных»

Стало известно, какое наказание требует «Реал» для судей, раскритиковавших ТВ «сливочных»
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Мадридский «Реал» обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой возбудить дисциплинарное дело в отношении судей Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса, назначенных на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля), за их негативные высказывания в адрес клубного ТВ «сливочных» на пресс-конференции. Об этом сообщает El Espanol.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, также «Королевский клуб» хочет, чтобы президент судейского комитета Луис Медина Канталехо публично осудил их слова.

Бенгоэчеа и Фуэртес высказались негативно в отношении клубного телевидения «Реала», поскольку ранее оно подвергло критике назначение Бенгоэчеа на матч с «Барселоной». «Сливочные» отказались посещать все официальные мероприятия, предшествующие финалу Кубка Испании, включая пресс-конференцию.

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