«Без прошлого нет будущего». Бородюк — о работе экс-футболистов «Локо» в академии клуба

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк, ныне занимающий должность старшего тренера академии «Локомотива», поделился эмоциями от работы, а также высказался о бывших футболистах железнодорожников, также трудящихся в системе клуба.

«Я очень признателен, что занимаю должность старшего тренера академии «Локомотива». У нас замечательный коллектив. Все сотрудники, начиная с шофёра автобуса и администраторов интерната и заканчивая руководством, работают на благо академии. Каждый находится на своём месте и занимается своим делом. И я рад, что работаю именно с такими людьми. Мы с ними являемся одной большой семьёй, что помогает нам добиваться высоких результатов. И мы видим, как академия прогрессирует.

Борис Борисович Ротенберг и Дмитрий Викторович Балашов создают единую систему развития всего молодёжного футбола «Локо». Активно идёт сотрудничество с регионами, чтобы искать талантливых мальчишек и там. Мы приезжаем к ним с тренерами по индивидуальной подготовке, оборудованием, коммуницируем с местными специалистами. Это сотрудничество, эти цели и выбранная стратегия помогают нам быть одной из лучших Академий.

В нашей Академии работает много специалистов с громкими футбольными именами. Недавно Гильерме присоединился, также трудятся с нами и Динияр Билялетдинов, и Дмитрий Хохлов. Нужно отдать должное нашему руководству за то, что не боится приглашать таких легенд, потому что без прошлого нет будущего. Поэтому у нас работают люди, которые свой богатый опыт с удовольствием передают юным футболистам», — приводит слова Бородюка официальный сайт клуба.