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Гол и передача Малкома помогли «Аль-Хилялю» со счётом 7:0 разгромить «Кванджу» в ЛЧ АФК

Гол и передача Малкома помогли «Аль-Хилялю» со счётом 7:0 разгромить «Кванджу» в ЛЧ АФК
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Завершился матч 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Кванджу». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Омаром Мохамедом Аль-Али (ОАЭ). «Аль-Хиляль» разгромил «Кванджу» со счётом 7:0.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
7 : 0
Кванджу
Кванджу, Южная Корея
1:0 Милинкович-Савич – 6'     2:0 Леонардо – 25'     3:0 Аль-Давсари – 33'     4:0 Митрович – 55'     5:0 Малком – 79'     6:0 Аль-Давсари – 84'     7:0 Аль-Хамдан – 86'    

За «Аль-Хиляль» отличились Сергей Милинкович-Савич, Маркос Леонардо, Салем Аль-Давсари, Александр Митрович, Малком, Нассер Аль-Давсари и Абдулла Аль-Хамдан — 7:0.

В полуфинале азиатской Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «Аль-Хиляль» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли»/«Бурирам Юнайтед». Их матч состоится 26 апреля.

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