Гол и передача Малкома помогли «Аль-Хилялю» со счётом 7:0 разгромить «Кванджу» в ЛЧ АФК

Завершился матч 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Кванджу». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Омаром Мохамедом Аль-Али (ОАЭ). «Аль-Хиляль» разгромил «Кванджу» со счётом 7:0.

За «Аль-Хиляль» отличились Сергей Милинкович-Савич, Маркос Леонардо, Салем Аль-Давсари, Александр Митрович, Малком, Нассер Аль-Давсари и Абдулла Аль-Хамдан — 7:0.

В полуфинале азиатской Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «Аль-Хиляль» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли»/«Бурирам Юнайтед». Их матч состоится 26 апреля.