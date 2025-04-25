«Реал» сделал заявление относительно критических высказываний судей в адрес ТВ «сливочных»

Мадридский «Реал» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором назвал «неприемлемыми» критические высказывания судей, назначенных на финал Кубка Испании (26 апреля), в отношении клубного телевидения «сливочных».

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«ФК «Реал» Мадрид считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня судьями, назначенными на финал Кубка Испании, который состоится завтра, 26 апреля 2025 года.

Эти заявления привлекли внимание к видеозаписям Real Madrid TV, защищённым свободой слова. И сделаны преднамеренно против одного из участников финала. Они ещё раз показывают явную и очевидную враждебность и неприязнь этих арбитров к «Реалу».

Ещё более удивительны заявления, сделанные в угрожающем тоне и намекающие на единство судей. Они использовались для объявления о предполагаемых мерах или действиях, которые далеки от принципов справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны преобладать всего за несколько часов до футбольного события, привлекающего внимание сотен миллионов людей по всему миру.

Учитывая серьёзность произошедшего, «Реал» надеется, что ответственные лица RFEF и судейской коллегии будут действовать соответствующим образом, приняв необходимые меры для защиты престижа представляемых ими институтов», — сказано в заявлении «сливочных».

Напомним, отвечая на вопрос о критике со стороны ТВ «Реала» на предматчевой пресс-конференции, главный судья грядущего матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа не смог сдержать слёз. Арбитр на VAR Гонсалес Фуэртес заявил о серьёзных последствиях за видео от ТВ «Реала».

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