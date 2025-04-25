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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов начнёт матч Лиги 1 с «Ниццей» в запасе

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов начнёт матч Лиги 1 с «Ниццей» в запасе
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Сегодня, 25 апреля, состоится матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ницца». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра на матче будет работать Вилли Делажо. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов не попал в стартовый состав своей команды. Голкипер начнёт игру на скамье запасных.

Франция — Лига 1 . 31-й тур
25 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ницца
Ницца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Маркиньос, Пачо, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

В прошедшей 19 апреля встрече 30-го тура Лиги 1, в которой «ПСЖ» победил «Гавр» (2:1), Сафонов провёл на поле 90 минут. «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, у команды 78 очков после 30 матчей. У занимающего второе место «Марселя» 55 очков.

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