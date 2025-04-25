ЭСК поддержал решение судьи отменить гол «Оренбурга» на 16-й минуте матча с «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного судьи матча 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо» (2:1) Ранэля Зиякова отменить гол в ворота гостей, забитый на 16-й минуте встречи.

«Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот команды «Динамо»

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: игрок «Оренбурга» Максим Сыщенко совершил толчок в спину защитника «Динамо» Мрезига Хуссема Эдигу, повлияв на возможность игрока обороны сыграть в мяч. Нападающий тем самым получил незаслуженное преимущество перед соперником», — написано на сайте РФС.

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