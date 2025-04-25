ЭСК поддержал решение судьи отменить гол «Оренбурга» на 16-й минуте матча с «Динамо» Мх
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного судьи матча 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо» (2:1) Ранэля Зиякова отменить гол в ворота гостей, забитый на 16-й минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28' 1:1 Гюрлюк – 59' 2:1 Ревазов – 81'
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'
«Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот команды «Динамо»
Голосование: большинство голосов
Мотивировка: игрок «Оренбурга» Максим Сыщенко совершил толчок в спину защитника «Динамо» Мрезига Хуссема Эдигу, повлияв на возможность игрока обороны сыграть в мяч. Нападающий тем самым получил незаслуженное преимущество перед соперником», — написано на сайте РФС.
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