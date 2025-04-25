Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК поддержал решение судьи отменить гол «Оренбурга» на 16-й минуте матча с «Динамо» Мх

ЭСК поддержал решение судьи отменить гол «Оренбурга» на 16-й минуте матча с «Динамо» Мх
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного судьи матча 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо» (2:1) Ранэля Зиякова отменить гол в ворота гостей, забитый на 16-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28'     1:1 Гюрлюк – 59'     2:1 Ревазов – 81'    
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'

«Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот команды «Динамо»

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: игрок «Оренбурга» Максим Сыщенко совершил толчок в спину защитника «Динамо» Мрезига Хуссема Эдигу, повлияв на возможность игрока обороны сыграть в мяч. Нападающий тем самым получил незаслуженное преимущество перед соперником», — написано на сайте РФС.

Материалы по теме
Фото
«Поправили статистику». «Оренбург» отреагировал на расчёт «Химками» посещаемости в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android