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ЭСК единогласно поддержала решение арбитра не засчитывать гол Грулёва в игре с «Локо»

ЭСК единогласно поддержала решение арбитра не засчитывать гол Грулёва в игре с «Локо»
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) единогласно приняла решение, что арбитр Михаил Черемных правильно отменил взятие ворот «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0), а также не стал удалять игрока красно-зелёных Илью Самошникова.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Гол был забит незамедлительно после контакта мяча с рукой Вячеслава Грулёва. Согласно правилам игры, гол должен быть отменён, если он был забит рукой или мяч касается руки и этот же игрок сразу же забивает гол.

Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Локомотив» Илью Самошникова. Самошников совершает безрассудный подкат, касаясь мяча. Он совершает частичный контакт вскользь с голенью игрока «Пари НН» Владислава Карапузова, сгибая при этом ногу», — говорится в заявлении на сайте РФС.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 44 очка за 25 матчей. «Пари НН» заработал 20 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков.

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