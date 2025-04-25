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Генич: не понимаю, как с таким фартом «Краснодару» не стать чемпионом!

Генич: не понимаю, как с таким фартом «Краснодару» не стать чемпионом!
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Известный комментатор Константин Генич отреагировал на результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» (3:2), играя в меньшинстве с 79-й минуты. На 90+11-й минуте вратарь «быков» Станислав Агкацев отразил 11-метровый удар.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

«Не понимаю, как с таким фартом «Краснодару» не стать чемпионом!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков после 26 встреч. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков. В следующем туре «быки» сыграют с «Рубином» (3 мая), а «Динамо» — с «Акроном» (2 мая).

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