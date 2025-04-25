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Таранов: у «Краснодара» один из сложнейших графиков, но тем слаще будет возможная победа

Таранов: у «Краснодара» один из сложнейших графиков, но тем слаще будет возможная победа
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Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов прокомментировал победу «быков» в матче 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

«Натужно «Краснодар» выиграл или нет — это победа. Они, как известно, не пахнут. Когда я был в ЦСКА и становился чемпионом, у нас были невзрачные матчи. Но доставали победы, это и привело к титулу. Выезд в Махачкалу очень непростой, «Динамо» — не подарок. Главное, что «Краснодар» выиграл. И это крайне важные три очка.

То, как команда выступит в последних турах, и ответит на вопрос, готова она к чемпионству или нет. Если «Краснодар» сможет пройти этот путь, титул будет заслуженным. График у них один из сложнейших, но тем слаще будет потенциальная победа», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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