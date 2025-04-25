Таранов: у «Краснодара» один из сложнейших графиков, но тем слаще будет возможная победа

Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов прокомментировал победу «быков» в матче 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:2).
«Натужно «Краснодар» выиграл или нет — это победа. Они, как известно, не пахнут. Когда я был в ЦСКА и становился чемпионом, у нас были невзрачные матчи. Но доставали победы, это и привело к титулу. Выезд в Махачкалу очень непростой, «Динамо» — не подарок. Главное, что «Краснодар» выиграл. И это крайне важные три очка.
То, как команда выступит в последних турах, и ответит на вопрос, готова она к чемпионству или нет. Если «Краснодар» сможет пройти этот путь, титул будет заслуженным. График у них один из сложнейших, но тем слаще будет потенциальная победа», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 25 апреля 2025
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