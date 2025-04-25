Агкацев повредил руку, когда отбивал пенальти на 90+11-й минуте

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев повредил руку, когда отбивал пенальти на 90+11-й минуте матча 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:3).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ФК «Краснодар».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков после 26 встреч. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков. В следующем туре «быки» сыграют с «Рубином» (3 мая), а «Динамо» — с «Акроном» (2 мая).

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