Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Краснодара» Агкацев отразил четыре пенальти из пяти в РПЛ

Голкипер «Краснодара» Агкацев отразил четыре пенальти из пяти в РПЛ
Комментарии

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил четыре из пяти пенальти за время своих выступлений в Российской Премьер-Лиге, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 25 апреля, Агкацев отразил 11-метровый удар нападающего Гамида Агаларова на 90+11-й минуте матча с махачкалинским «Динамо» (3:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков после 26 встреч. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков. В следующем туре «быки» сыграют с «Рубином» (3 мая), а «Динамо» — с «Акроном» (2 мая).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'
Материалы по теме
Видео
Агкацев повредил руку, когда отбивал пенальти на 90+11-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android