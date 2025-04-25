Голкипер «Краснодара» Агкацев отразил четыре пенальти из пяти в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил четыре из пяти пенальти за время своих выступлений в Российской Премьер-Лиге, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 25 апреля, Агкацев отразил 11-метровый удар нападающего Гамида Агаларова на 90+11-й минуте матча с махачкалинским «Динамо» (3:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков после 26 встреч. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков. В следующем туре «быки» сыграют с «Рубином» (3 мая), а «Динамо» — с «Акроном» (2 мая).