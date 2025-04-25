Голкипер «Краснодара» Агкацев отразил четыре пенальти из пяти в РПЛ
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил четыре из пяти пенальти за время своих выступлений в Российской Премьер-Лиге, сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Сегодня, 25 апреля, Агкацев отразил 11-метровый удар нападающего Гамида Агаларова на 90+11-й минуте матча с махачкалинским «Динамо» (3:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.
Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков после 26 встреч. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков. В следующем туре «быки» сыграют с «Рубином» (3 мая), а «Динамо» — с «Акроном» (2 мая).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6' 1:1 Хоссейннежад – 25' 1:2 Батчи – 45' 1:3 Сперцян – 65' 2:3 Зинович – 86'
Удаления: нет / Диего – 79'
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