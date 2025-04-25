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Нахушев: каждая игра для «Краснодара» и «Зенита» будет войной за победу

Нахушев: каждая игра для «Краснодара» и «Зенита» будет войной за победу
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Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о шансах «быков» на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025.

«Можно гадать как угодно, но я верю, что «Краснодар» дотянет до чемпионства. У «Зенита» менталитет победителя — это преимущество. На «Краснодар» это давит. Но команда добывает победы, всё в их руках. Пока есть преимущество. Однако команда молодая, тренер — тоже. Нельзя исключать момент ментального преимущества «Зенита». Каждая игра для обеих команд будет войной за победу», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Краснодар» с 58 очками после 26 игр занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Зенита» 53 набранных очка после 25 матчей и преимущество над «быками» в личных встречах. Третье и четвёртое места занимают столичные «Спартак» (50) и ЦСКА (48).

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