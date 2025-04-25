Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агкацев: чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами

Агкацев: чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о победе команды в матче 26-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (3:2). На 90+11-й минуте встречи голкипер «быков» повредил руку, когда отбивал 11-метровый удар.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

«Чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами. В конце потеряли нить игры, удаление ещё подкосило, но ребята — герои. Это командная победа», — сказал Агкацев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Фото
Фото сломанного пальца Агкацева после отбитого пенальти в матче с махачкалинским «Динамо»
Видео
Агкацев повредил руку, когда отбивал пенальти на 90+11-й минуте

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android