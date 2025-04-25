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Судьи, раскритиковавшие ТВ «Реала», могут быть отстранены от финала КИ — The Athletic

Судьи, раскритиковавшие ТВ «Реала», могут быть отстранены от финала КИ — The Athletic
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) всерьёз рассматривает вариант с отстранением судей Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса от работы на финале Кубка Испании, который состоится завтра, 26 апреля. Об этом сообщает The Athletic.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, RFEF может отстранить этих арбитров из-за их высказываний на предматчевой пресс-конференции.

Ранее клубное телевидение «Реала» подвергло критике работу Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного в качестве главного судьи на игру с сине-гранатовыми. Отвечая на вопрос об этом на предматчевой пресс-конференции, Бенгоэчеа не смог сдержать слёз. Арбитр на VAR Гонсалес Фуэртес заявил о серьёзных последствиях за видео от ТВ «Реала».

Сообщалось, что «сливочные» обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой отстранить арбитров за их высказывания на пресс-конференции, однако RFEF отказала испанскому гранду в этой просьбе. В качестве протеста «Реал» отказался посещать все официальные мероприятия, предшествующие встрече с «Барселоной», включая пресс-конференцию.

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