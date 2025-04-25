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«Краснодар» показал эмоции игроков после победы над «Динамо» Мх

«Краснодар» показал эмоции игроков после победы над «Динамо» Мх
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Пресс-служба «Краснодара» показала эмоции игроков после победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:2). «Быки» заканчивали встречу вдесятером, а вратарь команды Станислав Агкацев отразил пенальти на 90+11-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ФК «Краснодар».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков после 26 встреч. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков. В следующем туре «быки» сыграют с «Рубином» (3 мая), а «Динамо» — с «Акроном» (2 мая).

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