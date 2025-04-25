«Ты просто космос, Стас!» Пресс-служба «Краснодара» — об отражённом пенальти Агкацева

Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала отражённый пенальти вратаря Станислава Агкацева от нападающего махачкалинского «Динамо» Гамида Агаларова на 90+11-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков». Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«Ты просто космос, Стас! И неважно, сколько у тебя здоровых пальцев», — говорится в сообщении пресс-службы чёрно-зелёных.

На шестой минуте нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан открыл счёт, получив голевую передачу от форварда Джона Кордобы. Ответный мяч «Динамо» на 25-й минуте забил нападающий Мохаммад Хоссейннежад. На 45-й минуте форвард Жоау Батчи вывел гостей вперёд. На 65-й минуте полузащитник Эдуард Сперцян увеличил преимущество «быков». На 78-й минуте Сперцян не реализовал пенальти. На 80-й минуте защитник чёрно-зелёных Диего Коста получил красную карточку. На 87-й минуте хавбек Кирилл Зинович прямым ударом со штрафного отыграл второй мяч хозяев. На 90+11-й минуте нападающий «Динамо» Мх Гамид Агаларов не реализовал 11-метровый удар, его отразил Станислав Агкацев.