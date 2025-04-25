«Это управление властью». Глава Ла Лиги раскритиковал «Реал» после скандала с судьями

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал мадридский «Реал» после решения испанского гранда бойкотировать все официальные мероприятия в преддверии финального матча Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля), включая пресс-конференцию и фотосессию. Сообщалось, что таким способом «сливочные» выразили протест в отношении судей, раскритиковавших клубное ТВ испанского гранда.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это не футбол, это управление властью.

Ему не нравится Тебас, потому что он не делает то, что он хочет.

Ему не нравится Чеферин, потому что он не делает то, что он хочет.

Ему не нравится Лузан, потому что он не делает то, что он хочет.

Ему не нравятся телекомментаторы, потому что они говорят не то, что он хочет.

Он не хочет прогресса в реформе судейства, потому что это не то, чего он хочет.

И теперь, после заявлений арбитров, уставших от постоянных нападок со стороны клубного телевидения «Реала», он отвечает так, как умеет:

отказаться от пресс-конференции.

пропустить тренировку.

отказаться от официальных мероприятий перед финалом Кубка.

не присутствовать на финале Кубка.

Какая тонкая кожа. Он не протестует, он давит. Он не жалуется, он угрожает. Он не соглашается, он наказывает. Он не хочет улучшать футбол, он хочет свой футбол. И самое серьёзное не то, что он пытается. Самое серьёзное, что многие позволяют ему это, соглашаются с ним и помогают ему», — написал Тебас в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: