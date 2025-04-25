В РПЛ отреагировали на травму пальца Агкацева, полученную в матче с «Динамо» Мх
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на слова вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, травмировавшего палец в матче 26-го тура чемпионата России с «Динамо» Махачкала (2:3) и отразившего удар с пенальти на 90+11-й минуте. После игры голкипер сказал, что чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6' 1:1 Хоссейннежад – 25' 1:2 Батчи – 45' 1:3 Сперцян – 65' 2:3 Зинович – 86'
Удаления: нет / Диего – 79'
«Настоящий лев. Здоровья, Стас», — написала пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.
В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
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