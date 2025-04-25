В РПЛ отреагировали на травму пальца Агкацева, полученную в матче с «Динамо» Мх

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на слова вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, травмировавшего палец в матче 26-го тура чемпионата России с «Динамо» Махачкала (2:3) и отразившего удар с пенальти на 90+11-й минуте. После игры голкипер сказал, что чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами.

«Настоящий лев. Здоровья, Стас», — написала пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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