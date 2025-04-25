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Срджан Бабич: в матчах со «Спартаком» Шелия постоянно превращается в Нойера

Срджан Бабич: в матчах со «Спартаком» Шелия постоянно превращается в Нойера
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Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о дебюте голкипера Ильи Помазуна в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2), а также высказался о выступлениях вратаря «Ахмаиа» Гиорги Шелии в играх с красно-белыми.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

— Думаю, он достойно провёл свой первый матч. Не вижу его вины в пропущенных мячах. С первого дня в клубе Илья показывал свой профессионализм, ждал своего шанса. Я прекрасно помню, как он становился героем матча со «Спартаком», выступая за «Урал». Чудом отразил удар, когда Соболев перебросил его издали.

— Голкиперы соперников часто проводят против нас едва ли не лучшие матчи в карьере.
— Чего стоит Шелия из «Ахмата»! Мы уже несколько раз за последние годы сыграли 0:0; против «Спартака» он постоянно превращается в Нойера! — приводит слова Бабича пресс‑служба «Спартака».

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