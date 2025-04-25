Срджан Бабич: в матчах со «Спартаком» Шелия постоянно превращается в Нойера

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о дебюте голкипера Ильи Помазуна в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2), а также высказался о выступлениях вратаря «Ахмаиа» Гиорги Шелии в играх с красно-белыми.
— Думаю, он достойно провёл свой первый матч. Не вижу его вины в пропущенных мячах. С первого дня в клубе Илья показывал свой профессионализм, ждал своего шанса. Я прекрасно помню, как он становился героем матча со «Спартаком», выступая за «Урал». Чудом отразил удар, когда Соболев перебросил его издали.
— Голкиперы соперников часто проводят против нас едва ли не лучшие матчи в карьере.
— Чего стоит Шелия из «Ахмата»! Мы уже несколько раз за последние годы сыграли 0:0; против «Спартака» он постоянно превращается в Нойера! — приводит слова Бабича пресс‑служба «Спартака».
- 25 апреля 2025
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