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Стало известно, какой клуб заменит «Реал» в случае отказа участия в финале Кубка Испании

Стало известно, какой клуб заменит «Реал» в случае отказа участия в финале Кубка Испании
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В случае отказа мадридского «Реала» от участия в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля) его место займёт «Реал Сосьедад», который был обыгран «сливочными» на стадии полуфинала соревнования. Об этом сообщает Relevo со ссылкой на Дисциплинарный кодекс федерации.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Подчёркивается, что при условии отказа «Королевского клуба» от участия в финале Кубка Испании эта игра будет перенесена. Вероятно, «Барселона» встретится с «Реалом Сосьедад» в среду, 21 мая, или в четверг, 22 мая. Также возможен вариант с проведением матча после завершения сезона Ла Лиги, однако это может быть затруднено в случае выхода сине-гранатовых в финал Лиги чемпионов (31 мая).

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» может бойкотировать финал Кубка Испании в случае отказа от отстранения судей, подвергших критике клубное телевидение «сливочных».

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