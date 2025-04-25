Стало известно, какой клуб заменит «Реал» в случае отказа участия в финале Кубка Испании

В случае отказа мадридского «Реала» от участия в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля) его место займёт «Реал Сосьедад», который был обыгран «сливочными» на стадии полуфинала соревнования. Об этом сообщает Relevo со ссылкой на Дисциплинарный кодекс федерации.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Подчёркивается, что при условии отказа «Королевского клуба» от участия в финале Кубка Испании эта игра будет перенесена. Вероятно, «Барселона» встретится с «Реалом Сосьедад» в среду, 21 мая, или в четверг, 22 мая. Также возможен вариант с проведением матча после завершения сезона Ла Лиги, однако это может быть затруднено в случае выхода сине-гранатовых в финал Лиги чемпионов (31 мая).

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» может бойкотировать финал Кубка Испании в случае отказа от отстранения судей, подвергших критике клубное телевидение «сливочных».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: