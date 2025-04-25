Стало известно, какой клуб заменит «Реал» в случае отказа участия в финале Кубка Испании

В случае отказа мадридского «Реала» от участия в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля) его место займёт «Реал Сосьедад», который был обыгран «сливочными» на стадии полуфинала соревнования. Об этом сообщает Relevo со ссылкой на Дисциплинарный кодекс федерации.
Подчёркивается, что при условии отказа «Королевского клуба» от участия в финале Кубка Испании эта игра будет перенесена. Вероятно, «Барселона» встретится с «Реалом Сосьедад» в среду, 21 мая, или в четверг, 22 мая. Также возможен вариант с проведением матча после завершения сезона Ла Лиги, однако это может быть затруднено в случае выхода сине-гранатовых в финал Лиги чемпионов (31 мая).
Ранее СМИ сообщали, что «Реал» может бойкотировать финал Кубка Испании в случае отказа от отстранения судей, подвергших критике клубное телевидение «сливочных».
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: