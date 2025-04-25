Панченко: Тюкавин — лучший нападающий РПЛ, после травмы он станет ещё сильнее

Помощник главного тренера московского «Динамо-2» Кирилл Панченко высказался о нападающем основной команды бело-голубых Константине Тюкавине.

«Травма Тюкавина — потеря для «Динамо». На мой взгляд, Константин — лучший нападающий в РПЛ. Мы все ждём его восстановления, я сам общаюсь с ним на базе и всячески его поддерживаю, так как сам сталкивался с такой травмой. Уверен, он станет ещё сильнее.

Марцел Личка ищет Косте замену, пробует разные сочетания в атаке. Команда продолжает забивать и побеждать, так что можно сделать вывод, что на данный момент тренеры нашли замену Константину», — приводит слова Панченко Metaratings.

Напомним, Константин Тюкавин получил травму в первой официальной встрече за «Динамо» в 2025 году — в рамках 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) 2 марта. У форварда было выявлено повреждение крестообразных связок колена. Срок восстановления Тюкавина после операции составит около шести месяцев.

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провёл 19 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.