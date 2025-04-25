Стало известно, какое наказание понесёт «Реал» в случае отказа от участия в Кубке Испании

Мадридский «Реал» лишится права участвовать в розыгрыше Кубка Испании следующего сезона, если решит бойкотировать финал этого соревнования в нынешнем году. Об этом сообщает Relevo со ссылкой на Дисциплинарный кодекс Федерации.
В качестве примера приводится «Расинг» из Сантандера, который был исключён из Кубка Испании сезона-2014/2015, поскольку клуб отказался играть в ответном матче четвертьфинала соревнования с «Реалом Сосьедад» в качестве протеста из-за задержек по заработной плате. Игра продлилась несколько минут, после чего была остановлена, поскольку футболисты «Расинга» просто стояли на поле.
Ранее СМИ сообщали, что «Реал» может бойкотировать финал Кубка Испании в случае отказа от отстранения судей, подвергших критике клубное телевидение «сливочных».
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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