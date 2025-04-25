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Стало известно, какое наказание понесёт «Реал» в случае отказа от участия в Кубке Испании

Стало известно, какое наказание понесёт «Реал» в случае отказа от участия в Кубке Испании
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Мадридский «Реал» лишится права участвовать в розыгрыше Кубка Испании следующего сезона, если решит бойкотировать финал этого соревнования в нынешнем году. Об этом сообщает Relevo со ссылкой на Дисциплинарный кодекс Федерации.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В качестве примера приводится «Расинг» из Сантандера, который был исключён из Кубка Испании сезона-2014/2015, поскольку клуб отказался играть в ответном матче четвертьфинала соревнования с «Реалом Сосьедад» в качестве протеста из-за задержек по заработной плате. Игра продлилась несколько минут, после чего была остановлена, поскольку футболисты «Расинга» просто стояли на поле.

Кубок Испании . 1/4 финала. 2-й матч
31 января 2014, пятница. 00:00 МСК
Расинг
Сантандер
Окончен
0 : 3
Т
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» может бойкотировать финал Кубка Испании в случае отказа от отстранения судей, подвергших критике клубное телевидение «сливочных».

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