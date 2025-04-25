Стало известно, какое наказание понесёт «Реал» в случае отказа от участия в Кубке Испании

Мадридский «Реал» лишится права участвовать в розыгрыше Кубка Испании следующего сезона, если решит бойкотировать финал этого соревнования в нынешнем году. Об этом сообщает Relevo со ссылкой на Дисциплинарный кодекс Федерации.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

В качестве примера приводится «Расинг» из Сантандера, который был исключён из Кубка Испании сезона-2014/2015, поскольку клуб отказался играть в ответном матче четвертьфинала соревнования с «Реалом Сосьедад» в качестве протеста из-за задержек по заработной плате. Игра продлилась несколько минут, после чего была остановлена, поскольку футболисты «Расинга» просто стояли на поле.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» может бойкотировать финал Кубка Испании в случае отказа от отстранения судей, подвергших критике клубное телевидение «сливочных».

Материалы по теме Стало известно, какой клуб заменит «Реал» в случае отказа участия в финале Кубка Испании

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: