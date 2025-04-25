Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о состоянии Агкацева после матча с «Динамо» Мх

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев по окончании матча с махачкалинским «Динамо» (3:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 высказался о состоянии вратаря «быков» Станислава Агкацева после эпизода с отражённым 11-метровым ударом на 90+11-й минуте в исполнении нападающего Гамида Агаларова. Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

— Что со Стасом Агкацевым?

— Палец у него сломанный, есть маленький шанс, что это вывих. Если перелом — будет сложнее, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

На шестой минуте нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан открыл счёт, получив голевую передачу от форварда Джона Кордобы. Ответный мяч «Динамо» на 25-й минуте забил нападающий Мохаммад Хоссейннежад. На 45-й минуте форвард Жоау Батчи вывел гостей вперёд. На 65-й минуте полузащитник Эдуард Сперцян увеличил преимущество «быков». На 78-й минуте Сперцян не реализовал пенальти. На 80-й минуте защитник чёрно-зелёных Диего Коста получил красную карточку. На 87-й минуте хавбек Кирилл Зинович прямым ударом со штрафного отыграл второй мяч хозяев. На 90+11-й минуте нападающий «Динамо» Мх Гамид Агаларов не реализовал 11-метровый удар, его отразил Станислав Агкацев.