Нико Уильямс: Ямаль необыкновенный, надеюсь, что он станет лучшим игроком в мире

Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс высказался о 17-летнем вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«С Ламином у меня невероятная близость. Он необыкновенный игрок, и сейчас все видят, на что он способен. Очевидно, что у него впереди ещё много возможностей, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе и станет лучшим игроком в мире. Нас познакомил Алекс Бальде, ещё один мой лучший друг, которого я знаю ещё со времен юношеской сборной до 19 лет. С того момента мы с Ламином сразу же подружились, и у нас отличные отношения даже за пределами поля», — приводит слова Уильямса Milan News.