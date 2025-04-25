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Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал напряжённую победу над «Динамо» Мх в РПЛ

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал напряжённую победу над «Динамо» Мх в РПЛ
Мурад Мусаев
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о гостевом матче с махачкалинским «Динамо» (3:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. На 90+11-й минуте вратарь «быков» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении нападающего Гамида Агаларова.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

— Настоящее южное дерби. Мы понимали, что увезти отсюда три очка будет крайне сложно, но сами создали себе проблемы, могли забить.

Понимали, что нужно проявить характер, однако в конце себе усложнили. Забили бы пенальти, и была бы более спокойная концовка, но молодцы. Сами себе создали трудности, сами их героически решили. Трудно сейчас себе дать холодную оценку, очень много эмоций.

— Черникова заменили – и пошёл навал. Не жалели потом, что поменяли середину поля?
— Наоборот, понимали, что Махачкала будет раскрываться, надо забивать гол. Понимали, что Никита Кривцов может дать больше в атаку, но в такую игру тяжело войти, во-первых. Во-вторых, мы впервые приехали за день до игры.

Понимали, что всего час лететь, но тем не менее дорога до Ставрополя семь часов заняла, и это сложновато. Просто у нас очень тяжёлая логистика, и она тоже наслаивается, только на характере смогли сегодня победить, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков после 26 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Рубином». Матч состоится 3 мая, начало — в 19:30 мск.

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