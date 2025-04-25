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«Реал» сделал заявление о своём участии в финале Кубка Испании с «Барселоной»

«Реал» сделал заявление о своём участии в финале Кубка Испании с «Барселоной»
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Мадридский «Реал» на официальном сайте проинформировал, что клуб примет участие в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля), несмотря на возникший конфликт между ним и судьями, назначенными на эту игру.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наша команда никогда не рассматривала возможность отказа от участия в завтрашнем финале.

Клуб понимает, что прискорбные и неуместные заявления назначенных на этот матч арбитров, сделанные за 24 часа до финала, не могут омрачить спортивное событие мирового значения, за которым будут наблюдать сотни миллионов людей. [«Реал» не может отказаться от участия во встрече] из уважения ко всем болельщикам, которые планируют приехать в Севилью, и ко всем тем, кто уже находится в столице Андалусии.

«Реал» понимает, что футбольные ценности должны преобладать, несмотря на враждебность и неприязнь, которую сегодня в очередной раз против нашего клуба проявили судьи, назначенные на финал», — сказано в заявлении клуба.

Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» могут бойкотировать финал Кубка Испании из-за критических высказываний судей, назначенных на него, в адрес клубного телевидения. В свою очередь, арбитры допустили данные высказывания, отреагировав на критику со стороны ТВ «Реала».

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