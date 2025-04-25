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«ПСЖ» потерпел первое поражение в Лиге 1, уступив «Ницце», Сафонов остался в запасе

«ПСЖ» потерпел первое поражение в Лиге 1, уступив «Ницце», Сафонов остался в запасе
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Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра выступил Вилли Делажо. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 31-й тур
25 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Ницца
Ницца
0:1 Сансон – 34'     1:1 Руис – 41'     1:2 Сансон – 46'     1:3 Ндайишимийе – 70'    

«Ницца» вышла вперёд на 34-й минуте. Отличился полузащитник Морган Сансон. Спустя семь минут игрок «ПСЖ» Фабиан Руис сравнял счёт. На 46-й минуте Сансон оформил дубль. На 70-й минуте защитник Юссуф Ндайишимийе увеличил преимущество гостей.

Это поражение стало для парижан первым в нынешнем сезоне Лиги 1.

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, у команды 78 очков после 31 матча. У занимающего второе место «Марселя» 55 очков. «Ницца» поднялась на четвёртое место, набрав 54 очка.

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