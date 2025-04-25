Джанлуиджи Доннарумма стал худшим игроком матча «ПСЖ» — «Ницца» по оценкам Flashscore

Итальянский вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма получил самую низкую оценку по итогам матча 31-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025 с «Ниццей» (1:3), по мнению портала Flashscore. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

По итогам встречи, которую Джанлуиджи провёл в стартовом составе парижан, он получил оценку 5,3. Меньшую оценку не получил ни один игрок из стартовых составов обеих команд.

В нынешнем сезоне Доннарумма провёл за «ПСЖ» 45 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 31 мяч и 10 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 35 млн.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 78 очков после 31 игры. «Ницца» после аналогичного количества матчей занимает четвёртое место, заработав 54 очка. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Страсбургом» (3 мая), а «Ницца» — с «Реймсом» (2 мая).