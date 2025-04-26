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Несколько игроков «Ювентуса» могут покинуть клуб в случае невыхода в Лигу чемпионов — GdS

Несколько игроков «Ювентуса» могут покинуть клуб в случае невыхода в Лигу чемпионов — GdS
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«Ювентус» могут покинуть несколько футболистов, если клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в случае невыхода «старой синьоры» она не получит около € 60 млн. В результате итальянский гранд могут покинуть защитники Федерико Гатти и Андреа Камбьязо, интерес к которым проявляют клубы из чемпионата Англии.

Вероятно, об уходе из «Ювентуса» попросят вратаря Маттиа Перина и форварда Душана Влаховича, чей контракт заканчивается летом 2026 года. Сербский футболист откажется от пролонгации трудового соглашения. Также у «старой синьоры» не будет финансовой возможности продлить аренду нападающих Рандаля Коло Муани и Франсишку Консейсау.

После 33 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 59 очков и занимает пятое место. До конца соревнования осталось пять матчей.

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