Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Хайденхайм». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 89-й минуте единственный гол во встрече забил полузащитник «Хайденхайма» Матиас Хонсак.

«Штутгарт» занимает 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 41 очко за 31 матч. «Хайденхайм» заработал 25 очков после 31 игры и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 72 очка за 30 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: