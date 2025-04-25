«Штутгарт» дома уступил «Хайденхайму» в матче 31-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Хайденхайм». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.
Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 1
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
0:1 Хонсак – 89'
На 89-й минуте единственный гол во встрече забил полузащитник «Хайденхайма» Матиас Хонсак.
«Штутгарт» занимает 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 41 очко за 31 матч. «Хайденхайм» заработал 25 очков после 31 игры и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 72 очка за 30 игр.
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