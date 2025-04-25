Тренер «Динамо» Мх Биджиев высказался о нереализованном пенальти на 90+11-й минуте

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев по окончании матча с «Краснодаром» (2:3) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 прокомментировал нереализованный пенальти нападающего Гамида Агаларова на 90+11-й минуте игры. Напомним, 11-метровый удар отразил вратарь «быков» Станислав Агкацев.

— Может, вместо Гамида Агаларова стоило свежего игрока послать бить пенальти?

— Сейчас, конечно, мы все задаём эти вопросы. Но до этого у нас он бил всё время все пенальти. До этого результат был 100% с его стороны. Конечно, такие вещи иногда случаются.

Так что тут никто не застрахован от этого. Повода усомниться в том, готов ли он бить, у нас не было во время игры, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

После 26 сыгранных встреч «Динамо» Мх располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сразятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 2 мая, начало — в 18:00 мск.