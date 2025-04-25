Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Германии 25 апреля

Результаты матчей чемпионата Германии 25 апреля
Комментарии

25 апреля в 31-м туре чемпионата Германии сезона-2024/2025 прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат встречи чемпионата Германии 25 апреля:

  • «Штутгарт» — «Хайденхайм» — 0:1.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 72 очка после 30 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», у которого 64 очка в 30 встречах. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт», заработавший 52 очка после 30 туров. В зоне вылета располагаются «Хольштайн» с 19 очками, «Бохум» (20) и «Хайденхайм» (25).

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Кобель может перейти из «Боруссии» Дортмунд в клуб АПЛ этим летом — Footmercato

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android