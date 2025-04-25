Результаты матчей чемпионата Германии 25 апреля

25 апреля в 31-м туре чемпионата Германии сезона-2024/2025 прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат встречи чемпионата Германии 25 апреля:

«Штутгарт» — «Хайденхайм» — 0:1.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 72 очка после 30 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», у которого 64 очка в 30 встречах. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт», заработавший 52 очка после 30 туров. В зоне вылета располагаются «Хольштайн» с 19 очками, «Бохум» (20) и «Хайденхайм» (25).

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: