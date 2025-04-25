Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев высказался о домашнем матче с «Краснодаром» (2:3) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. На 90+11-й минуте вратарь «быков» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении нападающего Гамида Агаларова.

«Матч получился очень эмоциональным. Я думаю, что зрителям игра понравилась. Было забито достаточно много голов, два пенальти незабитых. Сюжет, конечно, был хорош для зрителей. Но, к сожалению, получилось так, что мы не смогли забрать очки в этой встрече. Это расстраивает больше всего.

Естественно, борьба шла на поле с первой до последней минуты. Я считаю, что наши ребята провели в этом плане очень достойный матч. Боролись самоотверженно все 90 минут. И с 1:3 смогли сократить отставание в счёте. А затем, как говорится, могли забрать ничью. Но, к сожалению, не получилось.

Понятно, что были ошибки. Всё же «Краснодар» сейчас лидер чемпионата. Эта команда очень сильная, играет в хороший футбол всегда, уже много лет является одним из лидеров российского футбола. Но я считаю, что на их фоне мы выглядели достойно. К сожалению, этого мало для того, чтобы забирать очки», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

После 26 сыгранных встреч «Динамо» Мх располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сразятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 2 мая, начало — в 18:00 мск.