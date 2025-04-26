Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 25 апреля

Результаты матчей чемпионата Франции 25 апреля
Комментарии

В пятницу, 25 апреля, состоялся один матч 31-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча чемпионата Франции 25 апреля:

«ПСЖ» — «Ницца» — 1:3.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 78 очков после 31 матча. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Марсель», набравший 55 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», который записал в свой актив 54 очка. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (27) и «Монпелье» (15). «Гавр» с 27 очками располагается в зоне стыковых встреч.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
«ПСЖ» потерпел первое поражение в Лиге 1, уступив «Ницце», Сафонов остался в запасе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android