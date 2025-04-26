Результаты матчей чемпионата Франции 25 апреля

В пятницу, 25 апреля, состоялся один матч 31-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча чемпионата Франции 25 апреля:

«ПСЖ» — «Ницца» — 1:3.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 78 очков после 31 матча. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Марсель», набравший 55 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», который записал в свой актив 54 очка. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (27) и «Монпелье» (15). «Гавр» с 27 очками располагается в зоне стыковых встреч.