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Тренер «Динамо» Мх Биджиев рассказал, почему Волк стал запасным вратарём

Тренер «Динамо» Мх Биджиев рассказал, почему Волк стал запасным вратарём
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о конкуренции на вратарской линии клуба.

— Почему не выпускают вратаря Давида Волка?
— Тимур Магомедов матчи проводит нормально, без срывов. У вратарей, как правило, существует ротация. В своё время дали Давиду отдохнуть, и сейчас играет Тимур. Вот такая ситуация, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

После 26 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 2 мая, начало — в 18:00 мск.

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