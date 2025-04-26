Тренер «Динамо» Мх Биджиев рассказал, почему Волк стал запасным вратарём

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о конкуренции на вратарской линии клуба.

— Почему не выпускают вратаря Давида Волка?

— Тимур Магомедов матчи проводит нормально, без срывов. У вратарей, как правило, существует ротация. В своё время дали Давиду отдохнуть, и сейчас играет Тимур. Вот такая ситуация, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

После 26 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 2 мая, начало — в 18:00 мск.